“Cinema Paraíso” regressa a Évora com filmes ao ar livre

“Este ano com uma programação centrada no cinema mudo dos anos 20, os filmes serão apresentados em regime de cine-concerto: músicos interpretam ao vivo a banda sonora musical criada, ou improvisada, para cada filme, dando à exibição cinematográfica um certo tom de arqueologia”, refere uma nota da FEA, enviada à Renascença .

A terceira edição do ciclo de cinema ao ar livre “Cinema Paraíso” arranca a 9 de julho, para se prolongar até agosto, sempre às 21h30, com entrada gratuita.

Com curadoria de José Alberto Ferreira, diretor do CAC, este novo ciclo abre em julho, no dia 9, com a sessão Buster Keaton, três curtas cómicas, musicada por Gonçalo Parreirão e Ricardo Brito.

As três curtas-metragens escolhidas - Cops (1922), Playhouse (1921), One Week (1920), “representam um dos períodos mais profícuos da carreira de Buster Keaton”.

Uma semana depois, a 16 de julho, é exibido “A Dança dos Paroxismos” (1929), de Jorge Brum do Canto, “um ensaio visual inspirado numa lenda nórdica sobre o sortilégio de um cavaleiro que se apaixona”, que vai ser acompanhado pelos sons do projeto RAIA, com TóZé Bexiga e Xinês.

A programação prossegue com o também cine-concerto, no dia 23, com Charlie Mancini a fazer música para “O Homem Mosca” (1923), um dos mais emblemáticos filmes da comédia do período mudo norte-americano.

“SAFETY LAST!”, o título original, é também uma das mais conhecidas “aventuras” de Harold Lloyd, “mítico ator cómico lembrado pelos seus óculos de aros redondos e pelas proezas físicas que, no pico da sua popularidade, o equipararam a Buster Keaton e Charlie Chaplin”.