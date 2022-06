​Mike Love dos Beach Boys: “Gostava de fazer um concerto pela paz no mundo”

The Beach Boys fizeram sempre “músicas divertidas” e “positivas”, diz o fundador do grupo, Mike Love, em entrevista à Renascença.



Antes de atravessar o Atlântico para tocar no Festival Jardins do Marquês, em Oeiras, na sexta-feira, 1 de julho, o vocalista e compositor da banda californiana promete um concerto com “todos os sucessos”, porque não quer “desapontar a audiência”.

Mike Love, que a cada frase da conversa vai recordando os mais de 30 êxitos mundiais dos Beach Boys, está ansioso por voltar a tocar em Portugal. Tocarem juntos, ao fim de mais de 60 anos de carreira, é nas palavras do compositor “um passatempo de família que se tornou uma profissão”.

Questionado sobre o atual contexto de guerra na Europa, Mike Love usa a palavra “enojado” para descrever o seu sentimento. O cantor dos Beach Boys defende que “gostava de fazer um concerto mundial pela paz”, porque “é preciso” um movimento perante a incapacidade dos governos.

Ainda se lembra do momento em que criaram os Beach Boys?

Claro! Lembro-me muito bem da primeira vez em que ouvi a nossa música na rádio. Sabe, o meu primo Brian e eu juntamo-nos e escrevemos a nossa primeira música. Saiu no outono de 1961. Chamava-se "Surfin". Havia um concurso na rádio local. Eles passavam quatro ou cinco novas músicas por semana e a que tivesse mais pedidos passava à semana seguinte. Havia essa promoção na rádio que permitia à nova música ser ouvida, o que era simpático.

A minha mãe era uma de oito irmãos e eu tinha muitos tios, tias e primos, o que fez com que ganhássemos o concurso facilmente, porque houve muitas chamadas da nossa família! A nossa música "Surfin" conseguiu a honra de passar à semana seguinte. Isso foi o nosso começo.

Como é que ainda hoje classifica os Beach Boys?

Acho que The Beach Boys são, ainda hoje, um grupo de vive da harmonia, que pensa em primeiro lugar em coisas positivas, e que sempre fez músicas divertidas, como é o exemplo literal de "Fun, Fun, Fun" ou "Good Vibrations", que são músicas muito harmoniosas.

Isso é algo que distingue, dos outros, o som dos Beach Boys. Nós fazemos isso a par de uma batida rock. Às vezes são baladas, como "In My Room" ou "The Warmth of the Sun". Às vezes são baladas com alguma batida, como "God Only Knows". Depois há os grandes êxitos como "Surfin in the USA", "Fun, Fun, Fun", "I Get Around", "Help me Rhonda", "Barbara Ann" - todas essas canções têm harmonias e acho que isso é uma das características distintivas dos Beach Boys.

The Beach Boys são uma banda que atravessa várias gerações, como é que se sentem com isso? Esperam ter no concerto dos Jardins do Marquês em Oeiras muitas famílias?

É engraçado que diga isso. Nós temos uma música chamada "Kokomo" que chegou ao número 1, em 1988, e esteve no filme "Cocktail" com o Tom Cruise, mas também no "Full House" que foi muito popular nos Estados Unidos e noutros locais do mundo.

Nós somos muito reconhecidos e as pessoas que cantam as nossas músicas, muitas, os pais ainda nem se tinham conhecido nos anos 60!

Para nós, é como um passatempo de família cantar juntos, fazer música juntos e criar estas harmonias. É um passatempo de família que se tornou uma profissão, porque eu e o meu primo Brian [Wilson] conseguimos escrever algumas músicas que se tornaram muito amadas pelas pessoas.

Quando a rádio surgiu nos Estados Unidos, os Beach Boys passavam imenso no ar. Tivemos sucessos dos dois lados dos discos de vinil. Nos discos de 45 [rotações] tínhamos de um lado "Surfin Safari", e no outro lado tínhamos "409", uma música sobre um carro. Tocávamos várias vezes, foi uma longa carreira, mas realmente começou devido ao amor da harmonia, o amor pela música!