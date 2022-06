Concurso de vinhos da Beira Interior com 84 vinhos a prova

O 15.º concurso de vinhos da Beira Interior, que começou esta segunda-feira na Guarda, conta com a participação de 84 vinhos de 29 produtores locais, anunciou a Comissão Vitivinícola Regional da Beira Interior (CVRBI).

O concurso, que termina na terça-feira, está a decorrer no Solar do Vinho da Beira Interior, na cidade mais alta do país, e conta com a participação de "conceituados especialistas" que escolhem os melhores vinhos produzidos na região.

A organização adiantou em comunicado enviado à agência Lusa que a edição deste ano do concurso "contará com a participação de 84 vinhos, a saber, vinhos tintos, brancos e rosados, vinhos espumantes e vinhos frisantes, certificados como DOC (Denominação de Origem Controlada) Beira Interior ou como IG (Indicação Geográfica) Terras da Beira, das colheitas efetuadas entre os anos de 1999 a 2020, inclusive".

"Estarão a concurso 29 produtores, sendo que cada participante pode apresentar a concurso até quatro vinhos, desde que, obrigatoriamente, um deles seja um vinho branco. Caso não seja apresentado qualquer vinho branco a concurso, o número máximo é de três vinhos por produtor".

O júri do concurso é presidido pelo crítico de vinhos Aníbal Coutinho e por mais 16 especialistas na área (oito mulheres e oito homens). O evento é realizado nos moldes tradicionais de "prova cega".

A organização acrescentou que no âmbito do 15.º concurso de vinhos da região da Beira Interior serão entregues, para além das habituais distinções, os prémios Melhor Imagem a Concurso, Melhor Vinho a Concurso no Feminino e Melhor Imagem a Concurso no Feminino.

"Irá realizar-se novamente a escolha no feminino, que tem como objetivo evidenciar o papel importantíssimo que a mulher tem na nossa sociedade em geral e no setor do vinho em particular", justificou a CVRBI, presidida por Rodolfo Queirós.

Os prémios serão entregues numa cerimónia a realizar no dia 9 de julho, no Largo das Feiras, em Vila Velha de Ródão, no distrito de Castelo Branco.

A CVRBI tem sede na Guarda, no Solar do Vinho, e abrange as zonas vitivinícolas de Castelo Rodrigo, Pinhel e Cova da Beira, nos distritos de Guarda e de Castelo Branco, que correspondem a uma área de 20 municípios, onde se contabilizam cerca de cinco mil viticultores.

Na área da CVRBI, com perto de 16 mil hectares de vinhas e uma grande variedade de castas (destacando-se as brancas Síria, Arinto e Fonte Cal e as tintas Tinta Roriz, Rufete, Touriga Nacional, Trincadeira e Jaen), existem cerca de 60 produtores de vinho, sendo quatro adegas cooperativas e os restantes produtores particulares.