Cem anos do Parque Mayer com um mês de programação cultural

Nos tempos áureos da revista à portuguesa, o Parque Mayer era o epicentro da atividade teatral da cidade de Lisboa. Hoje o espaço tem-se renovado com Capitólio reabilitado e velhinho Maria Vitória ainda em funcionamento.

A celebrar 100 anos de vida, o Parque Mayer vai ser alvo de uma programação especial de 1 a 31 de julho. A abrir as comemorações, a 1 de julho, está prevista a inauguração de uma exposição na Praça dos Restauradores, às 18h30 intitulada “Parque Mayer 100 anos – O Esplendor da Revista”

Esta é uma de duas exposições sobre o espaço icónico criado em 1922. Na revisitação das memórias, haverá também no espaço do Parque Mayer uma outra mostra sobre “a história dos 100 anos deste polo cultural que elevou a Revista à categoria de género de eleição”, diz a autarquia em comunicado.

Organizado em conjunto pela Câmara de Lisboa e a Junta de Freguesia de Santo António, a programação prevê também um conjunto de concertos “do fado ao jazz, passando pelo funk, soul, blues, dixie, rock e pop”, confirma a câmara.

“São vários os concertos no Parque Mayer para recordar êxitos intemporais que fizeram parte da história da música portuguesa e do Teatro de Revista ao longo das décadas ou para conhecer as novas vozes e bandas portuguesas ou simplesmente cantarolar e dar um pezinho de dança”, refere o comunicado.

Segundo a nota da autarquia, o palco do cineteatro Capitólio vai também acolher algumas iniciativas. Com a organização da EGEAC, a Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural, vai ter lugar “logo no dia 1 de julho, às 21h30, um concerto da Orquestra de Jazz do Hot Clube de Portugal. Seguem-se, todos os sábados do mês, às 21h30, também no Capitólio, as atuações de Sara Correia, Black Mamba que convida Adelaide Ferreira, Pedro Moutinho e Real Combo Lisbonense”.

Estão também previstos itinerários, como lhe chama a autarquia. São “itinerários que abordam a história do Parque Mayer ao longo destes 100 anos, desde a sua génese até se transformar num polo cultural, e itinerários sobre a temática do Cinema em Portugal, da sua relação com o Parque Mayer e com as grandes salas de exibição vizinhas, os cinemas da Avenida da Liberdade”, indica a organização.

Na programação de cinema, o público vai poder ver “diversos programas de A Paródia: Comédia à Portugueza”. Está prevista a exibição de “uma série documental, realizada em 1987, dedicada a grandes figuras de comédia, cinema e teatro portugueses, onde se incluem entrevistas a António Silva, Maria Matos, Humberto Madeira, Laura Alves, Eugénio Salvador, Vasco Santana, Beatriz Costa, Ribeirinho, Mirita Casimiro, entre outros”.

Para rever as memórias do Parque Mayer haverá ainda tertúlias nas quais vão participar, entre outras, pessoas “que ali viveram e conhecem o Parque Mayer por dentro”, entre eles alguns artistas, trabalhadores e até espetadores.

Comprados em 1999 pela empresa Bragaparques por 13 milhões de euros, os terrenos do Parque Mayer chegaram no passado a receber espetáculos de boxe e isso também será evocado nesta celebração a 9 de julho, com um combate em frente ao Capitólio. Agora na posse da autarquia, os espaços do Parque Mayer, voltaram a assumir-se como “um espaço de cultura de referência na cidade de Lisboa”.

A reabilitação do Parque Mayer foi iniciada pelo anterior executivo municipal de Fernando Medina e está a ter continuidade com o atual presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas que prevê que o Teatro Variedades, desativado há cerca de três décadas, deva reabrir "no primeiro trimestre de 2023".