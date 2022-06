Festival CriaJazz leva cinco concertos ao Castelo de Leiria em julho e agosto

O Castelo de Leiria recebe em julho e agosto a terceira edição do festival CriaJazz, que apresenta cinco concertos de novos projetos jazz naquele monumento nacional.

O festival é organizado pelo grupo de teatro "O Nariz", que dá continuidade à tradição, com quase 15 anos, de acolhimento de projetos jazz, referiu a companhia, em comunicado.

Em 2020, para continuar a apresentar jazz em Leiria durante a pandemia, "O Nariz" deu forma ao festival, em formato ao ar livre. Em 2022, pelo segundo ano consecutivo, o evento acontece no espaço do Castelo, renovado em 2021.

Nesta terceira edição de CriaJazz, a companhia de teatro prometeu um "cartaz diversificado", composto por jovens valores do jazz nacional e internacional, que em Leiria apresentam "trabalho originais e de sonoridades diversas".

CriaJazz começa em 3 de julho, com os Garfo, formação liderada pelo saxofonista Bernardo Tinoco, que editou em 2021 o disco de estreia, pela Clean Feed.

Durante julho, há ainda concertos no dia 17 com Mova Dreva, quarteto de "ethno jazz" formado em Lisboa e que tem como ponto de partida a cultura folk bielorussa, e no dia 31 com o André Murraças Quarteto.

Para agosto, o festival reservou Almmond Trio, projeto do guitarrista Bruno Santos, cuja formação integra um órgão Hammond, que se apresenta no Castelo de Leiria no dia 14.

"BASSAB", espetáculo de influências várias do Eddy Slap Project, encerra o programa no dia 28 de agosto.