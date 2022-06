​Cruz de Malta condecora figuras que se destacaram no combate à pandemia

A Associação Humanitária da Cruz de Malta vai condecorar três portugueses que, segundo a associação, destacaram-se no combate à pandemia em Portugal. Os homenageados são Fernando Maltez, diretor de infeciologia do Hospital Curry Cabral, o empresário Álvaro Covões, e José Eduardo Nunes, administrador do Grupo Galp.



“Logo no início da pandemia, ainda não se tinham registado casos em Portugal, estas três personalidades conjugaram esforços para preparar a instalação no Campo Pequeno de um hospital de retaguarda de apoio ao Curry Cabral.”, lê-se na nota de imprensa enviada à Renascença.

A nota explica ainda que “por iniciativa da Associação Humanitária da Cruz de Malta, e sob orientação técnica de Fernando Maltez, procedeu-se à aquisição de tendas e material para o hospital”.

Já José Eduardo Nunes “conseguiu para o projeto o apoio financeiro de várias empresas do setor privado e envolveu ainda Álvaro Covões, que pôs à disposição o Campo Pequeno e mediou o apoio da RTP”.

A ativação do hospital de retaguarda acabou por não ser necessária “graças ao grande esforço nacional que se seguiu”, “mas o facto de a possibilidade existir, foi uma garantia de tranquilidade para os serviços de saúde em Portugal”.

A entrega das condecorações será feita num jantar a realizar em Lisboa, no dia 24 de junho.

A Associação Humanitária da Cruz de Malta nasceu em 1918 para socorrer a população mais carenciada de Lisboa.

Em 1922, viu aprovada, por decreto governamental, a criação de uma condecoração, a Medalha da Cruz de Malta, que é aos dias de hoje a única condecoração oficial atribuída por uma organização autónoma da tutela estatal.