​Rui Catarino nomeado presidente do Teatro D. Maria II

É um despacho conjunto dos ministérios da Cultura e das Finanças: Rui Catarino, até aqui vogal do Conselho de Administração do Teatro Nacional D.Maria II (TNDMII), assumirá a partir de 1 de julho o cargo de presidente deixado vago, depois da renúncia de Cláudia Belchior.



O gabinete do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, indica também que a antiga diretora artística da Companhia Nacional de Bailado, Sofia Campos, passará também a exercer o cargo de vogal do Conselho de Administração, até aqui ocupado por Rui Catarino.

“De acordo com os Estatutos do TNDMII, E.P.E., o conselho de administração é composto por um presidente e dois vogais. Os atuais membros do CA para o triénio 2021-2023 foram designados através do Despacho n.º 2094/2021, de 25 de fevereiro. Uma vez que a escolha para substituir Cláudia Belchior recaiu sobre o atual vogal do CA Rui Catarino, tornou-se assim necessário substituir também o referido vogal”, explica o Ministério da Cultura.

Claúdia Belchior estará em funções ainda até 30 de junho. “As presentes designações para o conselho de administração são feitas pelo período restante do mandato em curso, cujo termo ocorre a 31 de dezembro de 2023”, acrescenta o gabinete do ministro.

Licenciado em Economia pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa, com pós-graduação em Gestão Cultural nas Cidades, Rui Catarino “conta com mais de 20 anos de experiência no setor cultural, tendo exercido funções de produção no Novo Grupo de Teatro e de gestão no São Luiz Teatro Municipal, no OPART - Organismo de Produção Artística, na Fundação de Serralves, em Guimarães 2012 Capital Europeia da Cultura e na EGEAC – Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural”.

Já Sofia Campos é formada em dança pela Escola Superior de Dança e em Gestão das Artes na Cultura e na Educação pela Escola Superior de Educação Jean Piaget. Foi entre setembro de 2018 e agosto de 2021 diretora artística da Companhia Nacional de Bailado e está desde outubro de 2021 como gestora do projeto de investimento de requalificação do TNDMII no âmbito do Plano de Recuperação e Resiliência.