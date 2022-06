Livro “Reconstituição Portuguesa” vence Prémio de Design em Cannes

É a primeira vez que Portugal recebe o Grande Prémio de Design no Festival Internacional de Criatividade Cannes. O livro “Reconstituição Portuguesa” (Ed. Companhia das Letras) somou também outra distinção, o Leão de Bronze, na categoria Industry Craft.

Lançada no 25 de Abril, a obra é organizada pelos criativos Viton Araújo e Diego Torgo. Segundo a editora "é um livro único, com belíssimas ilustrações, e um manifesto de celebração de abril”.

Inspirados na técnica de blackout poetry, um coletivo de poetas e ilustradores aplicou a técnica do lápis azul, usada pela PIDE para censurar, para rasurar “as palavras da Constituição fascista de 1933 até que dela se erguessem, apenas, poemas e ilustrações exaltando os valores de Abril: humanidade, liberdade, justiça, igualdade”, indica a editora.

Numa altura em que se celebram 48 anos sobre o 25 de Abril, e, em que Portugal superou os dias vividos em democracia, aos dias vividos em ditadura, o livro “Reconstituição Portuguesa” assume-se como um grito pela liberdade.

“Um projeto artístico e político que desconstrói a constituição fascista de 1933, distorcendo e subvertendo as suas palavras, imprimindo-lhe a mesma censura que o Estado Novo exerceu sobre as liberdades dos cidadãos portugueses, até restar apenas a mensagem de Abril”, diz a editora.

Além dos ilustradores Viton Araújo e Diego Torgo que lideram o projeto, participam no livro outros escritores e poetas como Filipe Homem Fonseca, Gilson Barreto, Gisela Casimiro, DJ Huba, João Silveira, Jorgette Dumby, José Anjos, Li Alves, Lila Tiago, Lucerna do Moco, Luís Perdigão, Maria Giulia Pinheiro, Marina Ferraz, Miguel Antunes, Nilson Muniz, Nuno Piteira, Paola D’Agostino, Rita Capucho, Rita Taborda Duarte e Sérgio Coutinho.

As ilustrações do livro estão também a cargo de Eduardo Tavares, Bernardo Abreu, Filipa Pinto, Ana Moreira, Caró Lago, Fabian Gloeden, Jorge Barrote, Marcelo Dalbosco, Maikon Nery, Marmota Vs Milky.