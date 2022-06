Bugatti de Cristiano Ronaldo despista-se em Palma de Maiorca

A Guarda Civil espanhola está a investigar a identidade do condutor de um carro desportivo de luxo, propriedade do futebolista português Cristiano Ronaldo, que esta segunda-feira teve um acidente em Palma de Maiorca.

A identidade do condutor ainda não é conhecida, mas o jornal El Periodico adianta que Cristiano Ronaldo não estaria ao volante e que a viatura era conduzida por um empregado.

Segundo informações avançadas pela Guarda Civil, o serviço de tráfego está a apurar as circunstâncias do acidente, em que esteve envolvido um Bugatti Veyron, avaliado em dois milhões de euros, que se terá despistado e embatido num muro.

Ao que tudo indica, o condutor terá perdido o controlo do automóvel, que embateu num muro de uma urbanização em Bunyola, em Palma de Maiorca, estando as autoridades a tentarem averiguar também se, além do Bugatti, esteve algum outro carro envolvido.