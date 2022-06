Dia 2 do Rock in Rio com Black Eyed Peas e Ellie Goulding

Veja também:

Black Eyed Peas, Ellie Goulding, Bárbara Tinoco, Bruno Pernadas e Deejay Kamala estão entre as bandas e artistas que atuam este domingo no 9.º Rock in Rio Lisboa, a decorrer no Parque da Bela Vista.

O festival regressou no sábado, depois de quatro anos de interregno, em vez dos habituais dois, devido à pandemia da covid-19, para dias de "muito entretenimento e diversão".

No recinto há vários palcos, e esta será a edição "com mais nomes de artistas - dos "chefs" ao sucesso do digital, à "world music" [música do mundo], aos grandes artistas nacionais e internacionais".

No Palco Mundo, o maior do festival, atuam hoje David Carreira, Ivete Sangalo, Ellie Goulding e Black Eyed Peas.

Pelo Music Valley, passam Funk Orquestra, Edu Monteiro, Miss Caffeina, Bárbara Tinoco, Iza e Deejay Kamala.

Nos restantes palcos, hoje, atuam artistas e bandas como Toy, em concerto interativo, o projeto Esperança, que junta Paulo Flores e Prodígio, Bruno Pernadas, 9 Miller e Electric Bang.