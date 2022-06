Rock in Rio 2022. Transportes públicos, condicionamentos de trânsito e o que pode levar para o recinto

Se vai ao Rock in Rio Lisboa, que começa no sábado, saiba o que pode levar para o recinto, quais os transportes públicos disponíveis e conheça os condicionamentos de trânsito na zona. A PSP divulgou uma lista de recomendações e restrições para o festival de música.

A 9.ª Edição do Rock in Rio Lisboa volta a realizar-se no Parque da Bela Vista em Marvila, nos dias 18, 19, 25 e 26 deste mês.

Muse, The National, Liam Gallagher e Xutos & Pontapés são os grupos que vão atuar no palco principal, este sábado.

A PSP aconselha os festivaleiros a utilizarem os transportes públicos, a não deixarem objetos à vista nas viaturas e a ter cuidado com os pertences pessoais.

"Se considerar necessária a intervenção da polícia, não hesite em pedir a nossa colaboração, ligue 112, e memorize no seu telemóvel o seguinte número de telefone do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, 21 765 42 42, ou digite no seu telemóvel (21 polícia)", refere a Polícia, em comunicado.



Condicionamentos de Trânsito

De acordo com a PSP, são previsíveis condicionamentos de trânsito nas seguintes vias:

Avenida Marechal António Spínola, sentido Oeste - Este,

Avenida Dr. Arlindo Vicente,

Avenida Cidade de Bratislava,

Avenida da Ucrânia e Rotunda da Bela Vista – Condicionado de forma permanente ao trânsito de viaturas, em toda a sua extensão, sendo de prever algum congestionamento da circulação rodoviária na zona de Marvila.

Rua Luísa Neto Jorge - Condicionada, na sua totalidade, com exceção a moradores.

Rua José Régio - Condicionada, na sua totalidade, ficando o sentido sul – norte com dois sentidos de tráfego, disponível para circulação de veículos.

Parques de Estacionamento

Os parques de estacionamento localizados nas imediações, serão maioritariamente afetos aos moradores e serviços de apoio ao evento.