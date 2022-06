Reis da ​K-Pop, BTS anunciam separação (temporária)

O grupo coreano anunciou a separação temporária durante as celebrações do BTS FESTA, um evento dedicado aos fãs realizado todos os anos. Durante esta conversa entre os membros, transmitida no Youtube, Suga falou em nome dos restantes colegas afirmando que a banda "vai fazer uma pausa".

Os sucessos do K-Pop justificaram o ritmo frenético de produção exigido pela indústria como motivo da pausa. “O problema com o K-Pop e todo o sistema de ídolos é que eles não te dão tempo para amadurecer. Tens de continuar a produzir música e fazer alguma coisa”, esclareceu RM, membro do grupo.

Os BTS são, atualmente, uma das "boys band" mais ouvidas do mundo e pausam agora para apostar em "projetos a solo". Contudo, a produtora do grupo, Big Hit Music, garante que os membros vão continuar ativos como banda.

O grupo de pop coreano editou a sua primeira antologia na passada sexta-feira, 10 de junho, que conta com 3 álbuns, 48 faixas e três novos singles.