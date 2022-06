Projeto “Ópera na Prisão” regressa ao palco da Gulbenkian

As palavras “porta” e “viagem” foram eleitas pelo coletivo artístico dos jovens do Estabelecimento Prisional de Leiria (EPL-J) como fios condutores do novo espetáculo que apresentam esta quinta e sexta-feira no palco do Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, em Lisboa.

Depois de uma estreia em casa, a 3 e 4 de junho, agora “O Tempo (Somos Nós)” regressa à instituição que tem, ao longo dos anos dado o seu apoio a este projeto de integração pela música. O espetáculo apresenta-se como uma adaptação moderna da história de Ulisses e Penélope e ao mesmo tempo uma metáfora sobre a liberdade para estes jovens que têm vivido detrás das grades.

A ópera em seis atos, realizada no âmbito do projeto SAMP “Ópera na Prisão - Traction” conta com libreto do escritor Paulo Kellerman e a composição de Nuno da Rocha, Pedro Lima e Francisco Fontes.

Ao elenco dos jovens reclusos que incorporam um coletivo de hip-hop, juntam-se os cantores líricos profissionais André Henriques, Carla Simões, Inês Constantino e Frederico Projecto, mas também familiares e amigos dos detidos e guardas do EPL-J.

“O Tempo (Somos Nós)” conta também com a participação especial de Aziz Faye Faue, da equipa do projeto do Gran Teatre Del Liceu, de Barcelona, Janet Moran da Ópera Nacional da Irlanda e Telmo Soares, na edição de vídeo e da produção Casota Collective.

“O projeto Ópera na Prisão - Traction tem como primeiro e grande objetivo a redução dos níveis de reincidência criminal de jovens reclusos através da prática artística e da cocriação entre artistas profissionais e não profissionais”, escreve o coordenador do projeto português, Paulo Lameiro no programa.

Já Joana Patuleia, diretora do EPL-J agradece “à Fundação Calouste Gulbenkian, à sua orquestra, ao seu maestro, à equipa técnica e produção, bem como ao encenador, aos compositores, ao libretista, aos músicos e aos solistas, pela disponibilidade, colaboração, adaptabilidade e responsabilidade social demonstradas”.

Para esta responsável, também há muito envolvida neste projeto, os jovens reclusos mostram “ousadia, coragem e forma resiliente”, no abraçar deste espetáculo. Joana Patuleia que também agradece o envolvimento de “todos os trabalhadores do Estabelecimento Prisional”, fala no “esforço e dedicação” e na “crença da capacidade de mudança do ser humano”.

Para o autor do libreto, Paulo Kellerman, esta ópera explora “as dualidades e conflitos internos dos protagonistas com dramatismo e humor” e lança “um conjunto de interrogações e reflexões”.

“Um espetáculo-espelho feito de múltiplas colaborações e cumplicidades criativas onde se podem entrever temáticas intemporais como a perceção do tempo, a oposição entre escolha individual e condicionalismo coletivo, a conceção de liberdade como utopia ou mera possibilidade de opção entre diferentes formas de prisão, a importância do amor na definição do destino”, escreve na folha de sala o autor.

Segundo o encenador, “O Tempo (Somos Nós)” fala de Ulisses como “um herói improvável que não quer partir para a guerra”. “Saído vencedor, o seu único desejo é regressar a casa e a Penélope, o espaço de paz e centro do seu amor. A viagem revela-se repleta de dificuldades”, escreve Carlos Antunes. Perante as adversidades, “Penélope não desiste de esperar o retorno de Ulisses”, explica o encenador.

Para Joel Henriques, técnico superior de reeducação e responsável pela Ópera na Prisão – Traction, este projeto, pretende “potenciar a autoestima, autocontrolo e a formação cívica dos jovens reclusos”. As vantagens da participação dos jovens no espetáculo passam pela “aptidão para considerarem o ponto de vista do outro, a aptidão para reconhecerem e identificarem emoções positivas e negativas em si e nos outros, a aptidão para prever e antecipar resultados em função do tipo de comportamento e por fim a capacidade em adaptarem a sua comunicação ao contexto social e ao outro”.

O espetáculo é apresentado dias 16 e 17 de junho no Grande Auditório da Fundação Calouste Gulbenkian, às 19h00.