Vem aí uma Superlua e esta “cheira” a morango

Se olhar para o céu nesta terça-feira à noite, é capaz de notar que a lua brilha de modo mais intenso. É a primeira Super Lua do ano, também chamada de Lua Cheia de junho.

A Super Lua acontece quando uma lua cheia mais próxima da Terra e atinge, ao mesmo tempo, o ponto mais próximo da sua órbita (o chamado perigeu).

Segundo a National Geographic, as Super Luas aumentam 14% de tamanho e 30% de luminosidade quando comparado com uma lua cheia à distância máxima da Terra (o ponto mais afastado do planeta é chamado de apogeu).

As Super Luas têm influência nas marés, que podem variar até cinco centímetros face às marés normais.

O nome Super Lua (que não é a designação científica) foi usado pela primeira vez pelo astrónomo Richard Nolle, em 1979.

Mas há quem lhe chame também “Lua de Morango”, por ocorrer na época de colheita dos morangos. O termo é usado nos Estados Unidos, pelas populações nativas e nada tem a ver com a cor da lua.

O nome científico desta lua mais brilhante é “Perigeu da Sizígia do Sistema Terra-Lua-Sol”.

Independentemente do nome, esta Super Lua poderá ser vista nesta terça-feira à noite, a partir das 23h22 (hora de Lisboa), altura em que o satélite deverá chegar aos 357.658 quilómetros de distância da Terra.

Este fenómeno irá repetir-se nos dias 13 de julho e 12 de agosto.