Presidente da República vai condecorar Paula Rego a título póstumo

O Presidente da República anunciou, esta sexta-feira, em Londres, que vai condecorar a título póstumo a pintora Paula Rego com o Grande Colar da Ordem de Camões, distinção que será formalmente entregue em Lisboa.

A pintora Paula Rego, uma das mais aclamadas e premiadas artistas portuguesas a nível internacional, morreu na manhã de quarta-feira, em Londres, aos 87 anos. O Governo decidiu nesse mesmo dia decretar um Dia de Luto Nacional.

No início do discurso que proferiu perante a comunidade portuguesa do Reino Unido, no âmbito das comemorações do 10 de Junho, em Londres, Marcelo Rebelo de Sousa pediu um minuto de silêncio em memória da pintora.

"Uma senhora que projetou o país no mundo e que repartiu a sua vida entre Portugal e o Reino Unido", disse.