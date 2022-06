Britney Spears casou e ex-marido acabou detido

A cantora norte-americana Britney Spears casou-se na quinta-feira, numa cerimónia antecedida pela detenção do seu ex-marido.



Britney Spears, que se libertou recentemente da tutela jurídica do pai, deu o nó com o namorado de longa data, Sam Asghari, num casamento realizado no sul da Califórnia.

De acordo com os relatos da imprensa internacional, o casamento correu bem, mas um convidado não desejado tinha planos para estragar a festa.

O ex-marido de Britney Spears, Jason Alexander, invadiu a propriedade onde o matrimónio ia acontecer e acabou por ser detido.