Justin Bieber tem síndrome de Ramsay Hunt e cancela concertos

O cantor norte-americano Justin Bieber foi obrigado a cancelar vários concertos, depois de lhe ter sido diagnosticado síndrome de Ramsay Hunt.



Justin Bieber divulgou um vídeo nas redes sociais onde explica que está a enfrentar um vírus, que lhe está a provocar paralisia facial.

O cantor explica que o vírus provocou uma infeção num nervo do ouvido, causando a paralisia no lado direito do rosto.

No vídeo publicado no Instagram, Justin Bieber diz que não consegue piscar o olho direito e que a boca também está parcialmente afetada pela síndrome de Ramsay Hunt.