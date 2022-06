“Muito, muito obrigado, Paula Rego”. As reações à morte da artista plástica

“O sucesso nunca subiu à cabeça” de Paula Rego, garante o galerista Rui Brito, que mantinha uma ligação próxima com a pintora. À Renascença, recorda que Paula Rego sempre fez questão de levar o nome de Portugal além-fronteiras. Será sempre uma das artistas mais importantes da sua geração, diz no dia em que a artista morreu. “Ela sempre foi extremamente generosa. O sucesso nunca lhe subiu à cabeça, o mais importante para ela era desenhar, estar no ateliê. Tinha essa generosidade com Portugal, não só pelos modelos que usava nas suas obras, que eram figuras claramente portuguesas mesmo quando as histórias são a partir de contos ingleses. Ela sempre teve esse carinho por Portugal e praticamente há quatro anos que não vinha a Portugal e sentia essa falta”, afirma. “Na galeria fizemos uma exposição dela em novembro a que chamámos 'Saudades' porque ela sentia essa falta”, acrescenta. Na memória, só ficam boas histórias de uma pintora que também tinha sido de humor, garante Rui Brito. “Nos anos 80, Portugal não tinha acesso a uma série de coisas que em Inglaterra se conseguia ter e lembro-me de uma vez a Paula Rego ter-me trazido umas cápsulas que hoje são perfeitamente banais – umas cápsulas que se mastigam para simular que o sangue está a escorrer da boca. A Paula Rego sentava-se comigo, dava-me aquele presente e dava-me instruções de como eu deveria proceder: quando eu estivesse na galeria e quando me apercebesse que estava lá um cliente muito especial, que mastigasse muito bem mastigada a cápsula e quando estivesse o sangue a escorrer, que aparecesse a gritar, muito aflito, para ficar toda a gente em pânico”, conta. “A Paula Rego vivia rodeada de histórias, construía as suas histórias na sua cabeça e depois partilhava com as pessoas que lhe eram mais próximas”, resume.



Ministro da Cultura destaca “qualidade maior da obra” de Paula Rego O ministro Pedro Adão e Silva manifesta profundo pesar pelo falecimento de Paula Rego, nesta quarta-feira, e presta a sua homenagem à artista, destacando a qualidade maior da sua obra, tanto no plano nacional quanto internacional. “Tendo vivido desde muito jovem em Londres, a pintora construiu um percurso singular nas artes plásticas, em que a forte ligação à experiência portuguesa se reflete reiteradamente no seu trabalho. Artista da metáfora e do real, explorou o humano com múltiplas ressonâncias sociais, psicológicas e existenciais. Foi uma artista fortemente comprometida com as grandes causas do seu tempo”, lê-se na nota enviada às redações. O ministro da Cultura aponta ainda a presença da artista “na Coleção de Arte Contemporânea do Estado (CACE) através de oito das suas extraordinárias obras”, tendo desempenhado “um papel fundamental na internacionalização da cultura portuguesa e deixou como particular legado ao seu país a Casa das Histórias, que temos o privilégio de ter em Cascais”. Paula Rego morreu nesta quarta-feira de manhã, em Londres, aos 87 anos. Estudou nos anos 1960 na Slade School of Art, na capital britânica, onde se radicou definitivamente a partir da década de 1970, mas com visitas regulares a Portugal. Em 2009, inaugura a Casa das Histórias, em Cascais. Em 2019, recebeu a Medalha de Mérito Cultural do Governo de Portugal. Luto municipal em Cascais O presidente da Câmara de Cascais, concelho onde se situa a Casa das Histórias Paula Rego, vai decretar um dia de luto municipal na quinta-feira pela morte da pintora, anunciou a autarquia. "A Câmara Municipal de Cascais, por decisão do seu presidente, vai decretar um dia de luto municipal para amanhã, 9 de junho", é referido numa nota publicada na página do equipamento cultural na rede social Facebook.



Na nota, o autarca Carlos Carreiras e o presidente do conselho diretivo da Fundação D. Luís, Salvato Teles de Menezes, lamentam a morte da pintora e reiteram condolências à família. "Tudo faremos para honrar a sua memória através das atividades programadas e a programar na Casa das Histórias Paula Rego", referem. No comunicado, Carlos Carreiras e Salvato Teles de Menezes destacam que a "cultura portuguesa perde assim uma das suas mais importantes e irreverentes criadoras, alguém que se distinguiu como mulher, ser humano e artista". Destacam igualmente a sua vida, o percurso profissional e o seu estilo artístico. "Em 2009, foi inaugurada em Cascais a Casa das Histórias, com projeto do arquiteto Eduardo Souto Moura, um museu dedicado à obra de Paula Rego, que, desde então, acolheu inúmeras e importantes exposições da sua obra", é referido na nota. A Casa das Histórias Paula Rego é um equipamento que integra o Bairro dos Museus de Cascais (distrito de Lisboa), sendo gerido pela Fundação D. Luís I.

À Renascença, o presidente da Câmara de Cascais diz que a pintora sempre lutou para que as suas obras ficassem em Portugal e garante que a autarquia vai reforçar a presença das obras da artista no município. “A Casa das Histórias Paula Rego, não só tem tido cada vez uma maior adesão de visitantes, como tem tido, dentro do nosso processo de educação cultural no concelho, muitos jovens a frequentarem a Casa das Histórias, que era um desejo da pintora”, diz. Carlos Carreiras recorda “uma senhora de grande generosidade, de grande carinho, de uma profunda amizade por Cascais”. E aponta um episódio, durante a altura da troika, em que o autarca receou “perder todo o legado de Paula Rego em Cascais”. Tudo correu bem, com a ajuda da família, e a pintora escreveu “um cartão, em que não só manifestava o seu regozijo por termos encontrado esse caminho, mas que me pedia para eu tratar bem os seus desenhos. São as palavras dela que guardo com carinho e tenho tentado cumprir essa missão”.



Santos Silva. “Cada quadro é um dardo contra o preconceito” O presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, lamenta a morte da pintora Paula Rego e considera que cada quadro seu constituiu "um dardo atirado" contra o preconceito, a dominação e a indiferença. Na sua conta na rede social Twitter, o presidente da Assembleia da República deixa um agradecimento: “Muito, muito obrigado, Paula Rego”.