“Pelo andar da Carruagem”. Um festival de artes performativas no Vale do Tua

A aldeia de Frechas, no concelho de Mirandela, vai acolher no dia 11 de junho, o festival de artes performativas multidisciplinar denominado “Pelo andar da Carruagem”.

A iniciativa inspira-se na antiga linha de comboio do Tua e foi concebida pela Pacatodisseia, uma associação cultural sem fins lucrativos.

Durante cinco meses, cinco artistas exploraram e entrevistaram as populações de cinco aldeias, uma em cada concelho que compõe o Vale do Tua: Amieiro em Alijó, Pombal de Ansiães em Carrazeda de Ansiães, Ribeirinha em Vila Flor, Sobreira em Murça e Frechas em Mirandela.

E foi a partir deste encontro, das memórias, tradições e beleza natural do Vale do Tua, que cada artista desenvolveu uma performance com a participação direta dos habitantes das aldeias ou de elementos da natureza.

O programa do festival inclui três performances dos artistas Fernando Mota (música), Carla Galvão e Sofia Cabrita (Teatro), Yola Pinto e Nuno Veiga (dança), duas instalações multimédia e uma exposição de fotografia, desenvolvidas em parceria com os alunos da Escola Superior de Administração, Comunicação e Turismo do Politécnico de Bragança, a apresentação do grupo tradicional de castanholas de Contins, uma sessão de Birdwatching e uma conversa sobre a Linha do Tua.

O festival acontece ao ar livre e o acesso é gratuito.

O evento conta com o apoio do Ministério da Cultura através da Direção-Geral das Artes, envolveu como parceiro estratégico a Agência de Desenvolvimento Regional do Vale do Tua (ADRVT) e o Parque Natural Regional do Vale do Tua (PNRVT) e tem como institucionais a Câmara Municipal de Alijó, Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães, Câmara Municipal de Mirandela, Câmara Municipal de Murça, Câmara Municipal de Vila Flor e a Junta de Freguesia de Frechas.