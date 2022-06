Carregador USB-C para todos os equipamentos na Europa a partir de 2024

A União Europeia (UE) vai adotar, no outono de 2024, o carregador USB tipo C para todos os telemóveis, "tablets" e câmaras, depois do acordo alcançado esta terça-feira entre o Parlamento Europeu (PE) e os Estados-membros.

"O acordo que fechamos esta manhã trará cerca de 250 milhões de euros (US$ 267 milhões) de poupanças para os consumidores", disse o chefe da indústria da UE, Thierry Breton, em comunicado.

"Isso também permitirá que novas tecnologias, como carregamento sem fios, surjam e amadureçam sem deixar que a inovação se torne uma fonte de fragmentação de mercado e inconveniência ao consumidor”, acrescentou.

"No Outono de 2024, o USB Type-C irá tornar-se a porta de carregamento comum para todos os telemóveis, tablets e câmeras na UE", disse o Parlamento Europeu em comunicado.

O acordo é inédito no mundo e ocorreu depois das empresas não terem chegado a um acordo sobre uma solução comum. A Comissão Europeia tinha defendido uma única porta de carregamento móvel há mais de uma década.



Para os computadores pessoais, há um prazo de 40 meses para adaptação após a entrada em vigor da nova legislação da UE.

Após as férias de verão, o Parlamento e o Conselho da UE terão de aprovar formalmente o acordo antes de este ser publicado no Jornal Oficial da UE.

O acordo entrará em vigor 20 dias após a sua publicação e as suas disposições começarão a ser aplicadas após 24 meses, no outono de 2024.

As novas regras não se aplicarão aos produtos colocados no mercado antes da data de aplicação.