Canção de Kate Bush com 37 anos chega ao top à boleia de “Stranger Things”

Trinta e sete anos depois de ser lançada, a música "Running Up That Hill", de Kate Bush, chegou ao top 10 da “Billboard”, a tabela de venda nos Estados Unidos.



A canção atingiu o oitavo lugar depois da sua aparição no primeiro episódio da nova temporada da série “Stranger Things”, da Netflix.

Kate Bush atinge pela primeira na sua longa carreira o top 10 da “Billboard”, após "Running Up That Hill" também ter tomado de assalto as plataformas de streaming.

A cantora inglesa publicou na semana passada uma mensagem a agradecer o interesse dos fãs na sua música.

“Podem ter ouvido que a primeira parte da nova e fantástica série de 'Stranger Things' foi lançada recentemente na Netflix. A série apresenta a música 'Running Up That Hill', que está a receber um novo sopro de vida pelos jovens fãs que amam o programa - eu também amo!”, escreveu Kate Bush no seu site oficial.