Arraiolos. O “Tapete está na Rua” entre 8 e 22 de junho

A partir desta quarta-feira e até dia 22 de junho, em Arraiolos, o “Tapete está na Rua”.

A iniciativa, que já é um cartaz turístico no concelho e na região, regressa em força para promover e dar a conhecer este produto alentejano que aspira a ser Património Imaterial da UNESCO.

“Esta iniciativa tem como objetivo central, a valorização de um dos nossos maiores patrimónios, mas também alertar para a necessidade de salvaguarda do saber-fazer, o Tapete de Arraiolos”, destaca a presidente do município alentejano, Sílvia Pinto, na nota de apresentação do evento.

“Como sempre ouvi dizer, “o caminho faz-se caminhando”, e é isso que temos feito”, prossegue a autarca, para recordar que “apesar dos obstáculos que se vão atravessando à nossa frente”, o ano passado, publicado no Dário da República em setembro, “a Câmara Municipal de Arraiolos conseguiu a inscrição do ‘Processo de confeção do Tapete de Arraiolos’, no Inventário Nacional do Património Cultural Imaterial”.

Mas, a ambição é bem maior, por isso, refere Sílvia Pinto, “caminhamos em frente procurando registar o Tapete de Arraiolos enquanto Património Imaterial da UNESCO, sem nunca nos esquecermos que a Lei nº7/2002, continua por cumprir pelos sucessivos governos”.

De resto, a valorização do Tapete de Arraiolos e a promoção desta arte conta com um espaço privilegiado no encontro "Património Cultural Imaterial no Alentejo: Da Recolha e Inventariação à UNESCO”, um passo no caminho para a inscrição do Tapete de Arraiolos, como Património Imaterial da Humanidade.