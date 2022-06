Morreu Alec John Such, um dos fundadores dos Bon Jovi

Morreu o baixista Alec John Such, um dos membros fundadores do grupo rock norte-americano Bon Jovi.

A notícia foi avançada este domingo pelo vocalista Jon Bon Jovi, numa mensagem de condolências publicada nas redes sociais.

Alec John Such tinha 70 anos e fez parte dos Bon Jovi durante mais de uma década, entre 1983 e 1994.

Esteve envolvido na fase de ascensão mundial do grupo rock, nomeadamente com o álbum "Slippery When Wet".