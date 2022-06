Quer conhecer o Douro num comboio histórico a vapor?

O Comboio Histórico regressa, este sábado, à Linha do Douro. Estão programadas 37 viagens, até 29 de outubro, entre as estações de Peso da Régua, e de Foz-Tua, em Carrazeda de Ansiães, com paragem no Pinhão. A lotação é de 254 lugares e não há limitações, mas vai continuar a ser obrigatório o uso de máscara. “Estamos ansiosos pelo início da campanha deste ano do comboio histórico do Douro. A expectativa é muito grande e, portanto, consideramos que está tudo pronto para uma boa campanha” conta à Renascença o gestor de produtos turísticos e material histórico da CP. João Maurício revela que o objetivo é superar os números do ano passado, em que viajaram no comboio quase 8 mil passageiros. E, para isso, foram aumentadas as viagens. “Aumentámos o número de viagens. Vamos fazer 37 viagens até outubro todos os sábados e alguns domingos, a partir de julho, agosto e setembro e também de outubro. E, portanto, queremos crer que estamos a trabalhar para melhorar esses números”, destaca. A procura pelas viagens tem sido elevada. A viagem inaugural já está esgotada e já há reservas para toda a temporada. “Estamos bastante agradados com as reservas que já estão a ser feitas para toda a temporada deste comboio histórico e deixa-nos com uma expectativa muito grande sobre a adesão dos portugueses ao turismo e a este produto da CP”, observa.

Para abrir o apetite e aguçar a curiosidade “Este comboio é já um ex-libris do turismo do nosso país e considerado pela União Internacional dos Caminhos de Ferro como um dos comboios de sonho a nível mundial”, frisa João Maurício. E para abrir ainda mais o apetite dos passageiros, o gestor de produtos turísticos e material histórico da CP observa que a viagem é feita em “carruagens de madeira, algumas delas com mais de 100 anos”, puxadas por uma “locomotiva, quase centenária, a vapor, numa viagem pelo Património Mundial da UNESCO, o tão conhecido Douro Vinhateiro, em paisagens únicas que o nosso país oferece”. “São 36 quilómetros onde as pessoas podem ver também a estação do Pinhão e os seus 3.047 azulejos que recriam a paisagem e aquilo que eram as vindimas e toda a agricultura na região do Douro e, portanto, é uma viagem que consideramos inesquecível”, sublinha. Os azulejos da Estação do Pinhão são da autoria de J. Oliveira e foram encomendados à fábrica Aleluia, de Aveiro, em 1937. Já a estação, que fica localizada na margem direita do rio Douro, ao quilómetro 126,830 da Linha do Douro, junto à confluência com o rio Pinhão, é considerada um exemplar da arquitetura ferroviária portuguesa tradicional.