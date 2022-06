Graça Morais deixa marca da arte do paleolítico no Museu do Côa

“Graça Morais: Mapas da Terra e do Tempo” é uma exposição de pintura da artista transmontana que estará presente no Museu do Côa até setembro e que reúne 50 obras inspiradas no período do Paleolítico.

“Eu, na minha ingenuidade de criança, gostava de desenhar nas fragas da minha aldeia. Quando começou o movimento da defesa das gravuras do Côa, fui das pessoas que [se associaram] à causa e aos grandes defensores desta forma de arte”, disse Graça Morais à Lusa, dias antes da inauguração da exposição, que acontece esta sexta-feira.

A pintora explicou, ainda, o quão importante é para o ser humano deixar a sua marca numa fraga e depois mais tarde no papel e por aí fora: “Nasci numa terra, aqui perto do Côa, onde parte da aldeia só tinha fragas. Nos intervalos da escola primária e nas minhas brincadeiras de criança gostava muito de desenhar nas fragas e tinha um enorme prazer em pegar no pedaço de telha ou numa pedrinha aguçada e fazer desenhos. Isto faz parte da natureza humana”, disse a artista, natural de Vieiro, no concelho de Vila Flor, distrito de Bragança.

Na exposição, que fica patente até 25 de setembro, a sintonia com a arte do Paleolítico “sobressai sobretudo no seu virtuoso desenho, visível na sobreposição de linhas e formas, na interrupção abrupta do traço ou na aglomeração dos elementos, onde a relação com as gravuras do Côa não só salta à vista, como é transversal ao conjunto de trabalhos, alguns deles inéditos, criteriosamente reunidos para esta exposição”, pode ler-se na descrição da mostra.

“Esta minha exposição é um encontro com as gravuras paleolíticas do Côa e com esta manifestação dos primeiros artistas. Por este motivo, tentei reunir obras que, em 1983, tiveram como ponto de partida certas imagens das grutas de Altamira em Espanha, ou a enigmática figura, conhecida pelo ‘homem-bisonte’, encontrada na caverna de Les Trois-Frères, em França, ou a Vénus de Willendorf”, explicou, em entrevista à Lusa, Graça Morais.

“Eu nunca visitei estas grutas, mas sempre me tocaram, de uma forma muito especial, estas pinturas e temos a sorte de as termos connosco. Eu aprendi a olhar através de livros para a arte do Paleolítico, para a arte rupestre”, enfatizou a pintora transmontana.