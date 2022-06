Comboio Histórico do Douro regressa com primeira viagem já esgotada

O Comboio Histórico regressa no sábado à Linha do Douro, entre a Régua e o Tua, e a viagem inaugural tem a lotação de 254 lugares esgotada, disse hoje fonte da CP - Comboios de Portugal.

A campanha de 2022 prevê viagens todos os sábados, até 29 de outubro, e aos domingos, de 3 de julho a 9 de outubro.

A composição inclui cinco carruagens de madeira, datadas do início do século XX, com 254 lugares, e a locomotiva a vapor, percorrendo o percurso habitual pelo Património Mundial da Humanidade, entre o Peso da Régua (distrito de Vila Real) e o Tua (distrito de Bragança), com paragem na vila do Pinhão. .

Fonte da CP disse à agência Lusa que a viagem inaugural tem a lotação esgotada.

Antes da partida do comboio, na estação, há uma receção aos clientes e a bordo há animação com danças e cantares regionais.

Depois, no Pinhão (Alijó) os turistas podem observar os painéis de azulejos da estação e o abastecimento de água à locomotiva e, em Foz - Tua (Carrazeda de Ansiães), podem visitar o Centro Interpretativo do Vale do Tua.

O programa do Comboio Histórico na Linha do Douro arrancou no final da década de 90.

Na campanha de 2021, que decorreu entre 05 de junho e 30 de outubro, viajaram no comboio histórico cerca de 7.800 passageiros, a que a que correspondeu uma taxa média de ocupação de 96%.

De acordo com a empresa, do universo dos clientes que realizou o passeio no ano passado, 90% foram turistas nacionais, pertencentes a todas as faixas etárias.

Apesar do início da campanha ter decorrido sob certas restrições, impostas pela pandemia, a "procura atingiu níveis superiores aos registados em anos anteriores".

Segundo a empresa, em 2018 e 2019 viajaram no Comboio Histórico do Douro, 6.190 e 5.420 clientes, respetivamente. Em 2020, devido à pandemia de Covid-19 o programa sofreu condicionamentos.