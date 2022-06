Careto Airshow regressa a Bragança com espetáculo aéreo e voos solidários

O festival aéreo Careto Airshow regressa a Bragança no primeiro fim de semana de julho, com acrobacias, discussão sobre segurança aeronáutica e voos solidários para quem nunca teve oportunidade de andar de avião, divulgou hoje a organização.

O evento promovido pelo Aero Clube de Bragança (ACB) esteve suspenso durante dois anos, devido à pandemia de covid-19, e regressa com a promessa da "festa nos céus de Bragança" que atrai, ao aeródromo municipal, "centenas de amantes da aeronáutica e visitantes", nomeadamente da vizinha Espanha.

O aeródromo municipal de Bragança começa a receber as primeiras aeronaves a 1 de julho, mas "o grande dia, com maior concentração de atividades é 2 de julho", como divulgou hoje a organização.

O momento principal do Careto AirShow é o espetáculo acrobático que acontece na tarde de sábado e no qual está confirmada "a participação de sete pilotos acrobatas, entre eles o espanhol, Ramón Alonso, com título de melhor do mundo".

Além das acrobacias, o público "poderá apreciar a exposição de aeronaves, algumas clássicas, bem como o desfile e exposição de carros antigos, habituais neste encontro".

O festival tem também para os pilotos "um espaço de reflexão e aprendizagem, estando prevista a realização de um fórum sobre segurança, um assunto de maior importância na aeronáutica".

Os tradicionais mascarados - os caretos, que inspiram o nome do evento - marcam presença, garantindo a animação e diversão e vão emprestar os coloridos aos profissionais que vão participar nos saltos de paraquedistas.

"Ao final da tarde há ainda lugar para batismos de voo solidários, neste dia totalmente direcionados para públicos vulneráveis, pessoas criteriosamente selecionadas para voar pela primeira vez, que de outra forma não teriam a oportunidade de realizar esta experiência", segundo a direção do ACB.

O festival dos adeptos da aeronáutica continuará aberto ao público ao geral à noite, com voos cativo de balão de ar quente" e a festa dos anos 80 "Oitentamente".

Para o último dia, 3 de julho, estão programados espetáculos de acrobacias em aeromodelismo e voos de divulgação do território com fins solidários.

O Aero Clube de Bragança realiza permanentemente este tipo de voos, com as receitas a reverterem para diversas instituições do concelho.

O mais recente contemplado foi o núcleo distrital de apoio às vítimas de violência doméstica.

Durante o festival Careto Airshow, o aeródromo municipal terá "um espaço dedicado a crianças, com monitores, que garantem o divertimento dos mais pequenos dando mais liberdade aos pais", como indicaram os responsáveis.

Para esta edição, a organização criou uma área de tasquinhas, que além de refeições ligeiras, servem os pratos típicos da região.