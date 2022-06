Johnny Depp vence caso de difamação contra Amber Heard

Johnny Depp venceu o caso de difamação contra Amber Heard. O veredito unânime dos sete jurados que acompanharam o caso foi conhecido ao início da noite desta quarta-feira.

Johnny Depp não ouviu a decisão do júri presencialmente, estando do outro lado do Atlântico, no Reino Unido. Já Amber Heard marcou presença na sala onde decorreu o julgamento.

Amber Head vai ter de pagar 15 milhões de dólares a Johnny Depp em danos compensatórios, segundo deliberaram os jurados do caso.

A decisão foi acompanhada através da Internet. O canal "Law&Crime" teve mais de três milhões espectadores a assistir à decisão, no Youtube.

Depois de conhecido o veredito, Amber Heard admitiu estar "triste e desapontada" com a derrota no julgamento por difamação, imposto contra si por Johnny Depp.

Em comunicado, a atriz diz que a decisão se trata de um "retrocesso" para a defesa dos direitos das mulheres.



O julgamento do caso de difamação que opôs o actor Johnny Depp à atriz Amber Heard foi acompanhado ao minuto em todo o mundo, nas últimas semanas.

Durante os último dois meses, o tribunal do condado norte-americano de Fairfax, na Virgínia, tem sido pequeno para o processo.