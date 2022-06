Carolina Deslandes, GNR e David Carreira na Feira de São Pedro

A centenária Feira de São Pedro de Torres Vedras, que volta este ano ao formato habitual após a pandemia de covid-19, vai ter pela primeira vez concertos, com Carolina Deslandes, GNR e David Carreira, foi hoje anunciado.

"Como principal novidade, a feira vai ter três grandes concertos", disse em conferência de imprensa a presidente da câmara municipal, Laura Rodrigues.

A centenária Feira de São Pedro, que se realiza de 23 de junho a 3 de julho, vai concentrar o cartaz de concertos no seu segundo fim de semana, com Carolina Deslandes, no dia 1, GNR, no dia 02, e David Carreira, no dia 3.

"É uma mudança que faz sentido para se modernizar e continuar a ser uma feira generalista", justificou a autarca, segundo a qual a inclusão de grandes concertos no programa da feira era já intenção de há vários anos do município e da empresa municipal Promotorres, mas nunca tinha sido concretizada.

"É uma opção feliz num período pós-pandémico em que toda a gente precisa de conviver e socializar, por isso achamos que era o momento perfeito", acrescentou o presidente do conselho de administração da Promotorres, Rui Penetra, adiantando que o cartaz "foi escolhido para dar resposta a diferentes públicos e faixas etárias diversas".

Nos seus 729 anos, a Feira de São Pedro tem este ano com um orçamento de 350 mil euros, mais 80 mil euros do que a edição de 2019, devido à aposta nos concertos.

O certame conta ainda com mais de uma centena de empresas expostas, mais de uma centena de feirantes, 17 divertimentos, mais de 30 expositores de artesanato, quatro restaurantes e oito tasquinhas.

Os bilhetes para os concertos, que custam cada um cinco euros, estão à venda a partir de sexta-feira.

Em 2019, a Feira de São Pedro recebeu 225 mil visitantes e com a presença de 157 empresas dos mais diversos setores e 152 feirantes.