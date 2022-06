Cadela mais velha do mundo tem 22 anos. Gosta de música country e comida para gatos

Chama-se Pebbles e é, oficialmente, a “cadela viva mais velha do mundo”, titulo que lhe foi conferido pelo Guinness World Records (Livro dos Recordes do Guinness).

Com cerca de dois quilos, a fêmea da raça Toy Fox Terrier, nasceu a 28 de março de 2000, e vive nos Estados Unidos da América, no estado da Carolina do Sul, com os seus donos Bobby e Julie Gregory.

A família, que vive na região de Taylors, desconhecia que o animal, há mais de duas décadas nesta casa, era elegível para o titulo, até ser alertada por amigos.

"Bobby estava sentado no sofá e começou a receber mensagens e telefonemas sobre uma história que viram sobre um cão de 21 anos que ficou com o recorde", conta Julie, à organização do Guinness.