Amber Heard "triste e desapontada" com derrota judicial para Johnny Depp

Amber Heard admitiu estar "triste e desapontada" com a derrota no julgamento por difamação, imposto contra si por Johnny Depp.

O veredito unânime dos sete jurados que acompanharam o caso foi conhecido ao início da noite desta quarta-feira.

Amber Head vai ter de pagar 15 milhões de dólares a Johnny Depp em danos compensatórios, segundo deliberaram os jurados do caso.



Em comunicado, a atriz diz que a decisão se trata de um "retrocesso" para a defesa dos direitos das mulheres.

"Andamos para trás para um tempo em que uma mulher que fala publicamente é envergonhada e humilhada", lê-se na declaração.

Amber Heard defende ainda que os advogados de Depp conseguiram fazer com que os jurados "ignorassem o elemento chave da Liberdade de Expressão", assim como o resultado penalizador para Depp num caso de difamação no Reino Unido, contra o tablóide "The Sun".

"Estou triste por ter perdido este caso. Mas estou ainda mais triste por aparentemente ter perdido um direito que julgava ter, enquanto norte-americana - falar livremente e abertamente", conclui.