Município da Sertã promove maratona de leitura

A Câmara da Sertã promove, entre os dias 7 e 9 de julho, a Maratona da Leitura, evento que inclui 24 horas ininterruptas de leitura, exposições, feira do livro e que reúne escritores e contadores de histórias.

A 10.ª edição da Maratona da Leitura, além de incluir 24 horas ininterruptas a ler (decorre no dia 9 de julho), apresenta ainda um vasto programa que se distribui entre os dias 7 e 9 de julho, que reúne escritores, contadores de histórias e artistas de diversas áreas.

O evento tem este ano como tema, o "Futuro". "Nesta 10ª edição da Maratona da Leitura, queremos debater, problematizar, antecipar, criticar e até especular sobre o futuro. Esta é uma temática séria, foco do trabalho de diversas obras e escritores, que nos obriga a olhar para o espelho da nossa existência", refere à agência Lusa, o presidente do município da Sertã, Carlos Miranda.

Durante três dias, a Sertã vai ser o ponto de encontro dos apaixonados por literatura e conta com a presença de escritores como Eduardo Marçal Grilo, Carlos Fiolhais, Pedro Paixão, Miguel Poiares Maduro, entre outros.

As Festas da Aldeia levam a Maratona da Leitura a diferentes localidades do concelho da Sertã durante os três dias. "Vamos fazê-lo das mais diversas formas, em locais inusitados e versando assuntos que nos dizem muito enquanto seres humanos", conclui o autarca sertaginense.

Entre as várias atividades programadas, estão as 24 horas ininterruptas a ler, que deram origem ao evento e que decorrem no Cineteatro Tasso.

A iniciativa tem ainda um conjunto de atividades permanentes, que inclui um conjunto de exposições espalhadas por vários locais da vila da Sertã e uma feira do livro.

O programa do evento pode ser consultado em www.maratonadeleitura.pt/programa/programa2022/.