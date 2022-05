Festival Língua Terra homenageia cultura dos PALOP

Desta forma, é dado o pontapé de saída para a segunda edição do projeto Língua Terra, do qual o município sadino é parceiro, que pretende fomentar as ligações culturais entre África, Europa e América Latina a partir de eventos artísticos e criar pontes entre os países de língua portuguesa.

Elida Almeida pisa o palco do Fórum Luísa Todi, para interpretar os êxitos do seu mais recente disco, “Gerasonobu”, numa noite que pretende “celebrar a identidade africana, temperada com energia latina”.

O Festival Língua Terra abre as portas, em Setúbal, já a 3 de junho, com um concerto de Elida Almeida, um dos grandes nomes da nova geração de músicos de Cabo Verde.

O festival prossegue a 17 de julho, com a exibição da peça “Chovem Amores na Rua do Matador”, uma adaptação do conto homónimo de Mia Couto e José Eduardo Agualusa, que reflete “sobre o conflito entre um moçambicano e as culturas emergentes que incorporam as novas práticas sociais”.

A encenação tem dramaturgia do próprio Mia Couto e um elenco de atores moçambicanos formado por Angelina Chavango, Horácio Guiamba, Joana Mbalango, Josefina Massango e Violeta Mbilane.

A programação encerra a 23 de julho, com o espetáculo “A Narrativa”, no qual o cantor angolano Paulo Flores “compartilha com o público as influências e lembranças musicais da infância em Lisboa”.

O concerto inclui melodias que misturam o romantismo sonoro de Angola, Portugal, Brasil e Cabo Verde.

O serão tem abertura pela baterista, percussionista e compositora brasileira Simone Sou, que vai também apresentar a sua nova performance solo, que dá a conhecer “uma pesquisa da música do mundo e composições que abrangem poesia, ritmo e melodia inspirados nas manifestações brasileiras (afro-indígena)”.

Além das atuações de Paulo Flores e Simone Sou, a sessão de encerramento deste evento inclui um momento especial com a transmissão do minidocumentário “Língua Terra”. Foi realizado em 2021 e “contou com a participação do artista angolano e de uma equipa intercultural formada por representantes de países lusófonos”, anuncia o município.