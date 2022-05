DECO alerta para perigo de manipulação e exploração na indústria dos videojogos

Em comunicado, a Deco explica que as "loot boxes" são "caixas de recompensa", ou "pacotes misteriosos", de conteúdo digital criados pela indústria dos videojogos que os consumidores compram com dinheiro real.

No relatório "Insira moeda: Como a indústria de jogos manipula e explora os consumidores?", as associações reclamam regulamentação urgente para este setor e mais atuação das autoridades competentes.

A Deco lembra igualmente que os consumidores desconhecem o conteúdo digital das caixas pelas quais pagam.

No relatório hoje divulgado, as associações de defesa do consumidor avisam que, regra geral, as "loot boxes" "prejudicam gravemente os direitos e interesses dos consumidores, sobretudo dos mais vulneráveis, quer via mecanismos predatórios, quer promovendo o vício do jogo, visando sempre e somente o seu lucro".

Consideram ainda que a indústria de videojogos, através de "técnicas de marketing agressivo, exploração de predisposições e probabilidades enganosas" - escondendo-se atrás da utilização de moeda virtual - "manipula os comportamentos dos consumidores, inclusive menores, levando-os a gastar elevadas quantias em dinheiro".

Lembram a necessidade de regulamentação urgente, sublinhando que a indústria de videojogos "é uma das maiores indústrias de entretenimento, mais lucrativa do que as cinematográfica ou musical".