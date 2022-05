Vencedor da Eurovisão vende troféu para ajudar exército ucraniano

O grupo musical ucraniano Kalush Orchestra, que venceu a última edição da Eurovisão, leiloou o prémio, doando 837 mil euros a uma fundação de apoio às forças armadas ucranianas.

O troféu, um grande microfone de cristal com o logótipo da Eurovisão, foi leiloado através da rede social Facebook durante a noite do sábado passado e foi comprado pela empresa especializada no comércio de Bitcoins, Whitebit.

"Um especial agradecimento à equipa Whitebit, que comprou o troféu por 900 mil dólares (aproximadamente 837 mil euros) e do qual é agora a legítima proprietária", partilhou o grupo Kalush no Facebook, no domingo. "Vocês são incríveis", acrescentou.

De acordo com a conta na rede social Instagram do grupo musical ucraniano, o dinheiro obtido vai ser encaminhado para a Fundação Prytula, que apoia o exército ucraniano.