Estreia nacional. “Oratória de São João Baptista” no CCB

Este domingo, o Centro Cultural de Belém (CCB), recebe um concerto de música barroca.

A “Oratória de São João Baptista” de Alessandro Stradella vai ser interpretada pelo grupo Avres Serva.

No Pequeno Auditório poderá ouvir uma das obras de inspiração bíblica, que, na opinião do cravista Nuno Oliveira, é única: “É a melhor oratória escrita de todo o século XVII. Alessandro Stradella compôs esta oratória para cinco vozes e cinco instrumentos. “

Relata uma história bíblica que é a morte de João Baptista às mãos do rei Herodes, conforme solicitado pela sua filha Salomé, que enfeitiça o monarca com a sua dança sedutora, tendo esta pedido a cabeça do profeta em troca.

“O elenco é uma mistura de instrumentistas e cantores portugueses e também alguns de outros países. Existem vários italianos, pois são pessoas que estão muito habituadas a fazer esta música”, acrescenta.



A Oratória é apresentada pelo agrupamento Avres Serva a partir das 16h00.

Interpretes:

Soprano I [Salomé] Mariana Castello-Branco

Soprano II [Herodias] Ana Paula Russo

Contratenor [São João Baptista] Clint van der Linde

Tenor [Conselheiro, Discípulo] Rodrigo Carreto

Baixo [Herodes] João Fernandes



Violino Simone Pirri [concertino], André David Castro, Francisco Henriques, Raquel Cravino

Viola Isabel Franenberg, Nuno Mendes

Baixo de Violino [pequeno] Pedro Massarrão

Baixo de Violino [grande] Renato Criscuolo

Arquilaúde Francesco Olivero

Tiorba Jérémy Nastasi

Harpa Flora Papadopoulos

Cravos & Órgão Nicola Lamon, Nuno Oliveira