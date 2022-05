Três por todos. Dois mil km por 15 cidades contra a solidão dos idosos... e para a história da rádio

"Não é um case-study apenas em Portugal. Eu não conheço nenhuma outra rádio que tenha feito, na Europa ou no mundo, um programa com esta cadência ininterrupta, juntando 15 cidades durante três dias de uma forma consecutiva e para uma causa social", sublinhou José Luís Ramos Pinheiro, gerente do Grupo Renascença Multimédia, no final da emissão.