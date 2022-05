Morreu Ray Liotta, ator de "Tudo Bons Rapazes"

Em "Tudo Bons Rapazes", o Liotta vestiu a pele do mafioso violento e disfuncional Henry Hill, contracenando Robert de Niro e Joe Pesci.

O filme de Martin Scorsese escancarou as portas de Hollywood ao ator nascido em Newark, a 18 de dezembro de 1954.

Ray Liotta participou em filmes como "Something Wild", pelo qual foi nomeada para um Globo de Ouro, "Unlawful Entry", "Cop Land", "Hannibal", "Blow", "John Q", "Identity", "Observe and Report", "Killing Them Softly", "The Place Beyond the Pines" e "Marriage Story" (2019), além da série "Shades of Blue".

Ray Liotta estava noivo de Jacy Nittolo, com quem trabalhava no seu último filme. O ator era pai de Karsen Liotta, filha do seu casamento com Michelle Grace.