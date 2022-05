Morreu Alan White, baterista dos Yes e lenda do rock

"A notícia chocou e surpreendeu toda a família Yes. O Alan estava ansioso com a próxima turnê no Reino Unido, para comemorar o seu 50.º aniversário com os Yes e o seu icónico álbum Close To The Edge, onde a jornada de Alan com os Yes começou em julho de 1972", escreveu a banda no Facebook.

Também os Yes comunicaram a morte do "seu amado baterista e amigo de 50 anos".

O baterista da banda britânica de rock progressivo Yes, Alan White, morreu hoje aos 72 anos na sua residência na área de Seattle, no estado norte-americano de Washington, após uma "doença repentina", anunciou a família do artista no Facebook.

Considerado um dos maiores bateristas de rock de todos os tempos, Alan White nasceu em Pelton, no condado de Durham, em Inglaterra, em 14 de junho de 1949. Começou a ter aulas de piano aos seis anos, estreou-se na bateria aos 12 anos e tem se apresentado publicamente desde os 13 anos.

O músico juntou-se aos Yes em 30 de julho de 1973 para a turnê do álbum Close To The Edge, depois de ter trabalhado com a banda Plastic Ono, de John Lennon e Yoko Ono, em 1969, no Toronto Rock Festival.

Alan White continuou a trabalhar com John Lennon, inclusive no álbum Imagine, e com outro antigo membro dos The Beatles George Harrison em All Things Must Pass.