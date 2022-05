Festa do Livro regressa a Belém com Agustina e a guerra na Ucrânia no programa

Depois do interregno por causa da pandemia, a Festa do Livro está de volta aos jardins do Palácio de Belém a partir da próxima semana.

De 2 a 5 de junho, a iniciativa de Marcelo Rebelo de Sousa para promover os livros e os autores de língua portuguesa regressa com a participação de 68 editoras e 117 bancas que “correspondem a cerca de 250 marcas editoriais”, diz a Presidência numa nota emitida esta quarta-feira.

Com entrada livre, a Festa do Livro criada em 2016, conta este ano com as habituais sessões de autógrafos e lançamentos de livros, assim como com “o habitual espaço reservado aos mais pequenos, dinamizado pela Rede de Bibliotecas de Lisboa, onde haverá sessões do conto, jogos didáticos, yoga e música para bebés.”

Em comunicado, a presidência da República refere que, nesta edição, os “debates na Cascata terão como tema o centenário de Agustina Bessa-Luís e a Europa em tempos de guerra”. No sábado, pelas 17h está previsto um debate sobre o tema “O lugar de Agustina”, com a filha da escritora, Mónica Baldaque e com Álvaro Manuel Machado, que conta com a moderação do escritor Pedro Mexia.

No domingo, Pedro Mexia irá moderar outro debate que tem como tema a interrogação “Somos todos Europeus?” e que conta com a participação de Diana Soller e José Manuel Pureza. A guerra na Ucrânia centra também atenções na programação de cinema.

Para quinta-feira às 22h está prevista a antestreia nacional do filme “Donbass”, do realizador ucraniano Sergei Loznitsa. Também nesse mesmo dia, pelas 21h é exibido o filme “Cartas a Uma Ditadura”, de Inês de Medeiros.

No plano da música, a Festa do Livro em Belém conta com três concertos no Pátio dos Bichos. No dia 3 será José Cid quem sobe ao palco a partir das 22h, no sábado será a vez de Manuel Cruz e no domingo, às 21h está previso um concerto a 4 mãos, com os pianistas Maria João Pires e Ricardo Castro.

Promovida pela presidência da República, a Festa do Livro conta com a organização da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros e uma parceria com as Bibliotecas Municipais de Lisboa.

A entrada livre faz-se quer pelo Museu da Presidência da República, quer pelo portão do Jardim Botânico Tropical, “que durante os dias da Festa do Livro tem ligação aberta ao Palácio”, refere a nota da presidência.

No sábado, o público poderá também assistir às 16h à apresentação do catálogo da exposição do Museu da Presidência, “Maria de Lourdes Pintasilgo. Mulher de Um Tempo Novo”, numa sessão em que participam Isabel Allegro de Magalhães e Viriato Soromenho-Marques e que conta com a participação da curadora da exposição, Elsa Alípio.