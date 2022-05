🔴 Direto. As Três da Manhã pelo país com o Três por Todos

Nesta segunda edição do Três Por Todos a Ana Galvão, a Inês Lopes Gonçalves e a Joana Marques fazem quilómetros em Portugal contra a solidão e recolhem donativos para os projetos da Cáritas com a população sénior em Portugal.

Deposite o seu donativo:



- Na conta “Cáritas Portuguesa” do Crédito Agrícola com o IBAN: PT50 0045 9020 4033 2492 5070 6

- No multibanco preenchendo os campos entidade e referência com 77777

- Através de MB WAY, com o nº 910 66 11 33

Vai ser uma super emissão solidária da Renascença, sempre em movimento, com o apoio da Fundação Ageas e Grupo Ageas Portugal.