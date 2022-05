Sem restrições da pandemia, Feira do Livro do Porto homenageia Ana Luísa Amaral

Depois das últimas edições terem sido marcadas pela pandemia, a Feira do Livro do Porto regressa aos Jardins do Palácio de Cristal com novas regras. Pela primeira vez, desde o início da pandemia, não haverá limite no número de visitantes no recinto e será retomada a presença total dos "stands" previamente existentes na feira.

De 26 de agosto a 11 de setembro, a feira vai contar com a participação de 84 entidades, distribuídas por 126 pavilhões, a que se junta mais um em que está representada a Câmara Municipal do Porto.

Em comunicado, a autarquia liderada por Rui Moreira indica que registou-se um total de 91 candidaturas, 84 das quais aprovadas entre “distribuidoras, editoras, livrarias, alfarrabistas, entidades institucionais”.

Ao ambiente de festa da feira será acrescentada a homenagem à poetisa Ana Luísa Amaral que venceu em 2021 o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-americana e que recentemente viu a sua obra poética a ser editada numa antologia, pela Assírio e Alvim.

“A escritora lisboeta de nascença e portuense de adoção, é considerada pela crítica como uma das mais notáveis poetas, tradutoras e académicas portuguesas”, refere a autarquia no comunicado de divulgação da feira.

Ana Luísa Amaral foi professora associada da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e foi, entre outras coisas, responsável pelo projeto Novas Cartas Portuguesas 40 Anos Depois (Dom Quixote, 2014).

A poetisa junta-se assim ao painel de homenageados das Feira do Livro do Porto que também já destacou no passado escritores como Vasco Graça Moura, Agustina Bessa-Luís, Mário Cláudio ou Sophia de Mello Breyner Andresen, entre outros.