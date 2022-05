Livraria Lello edita “O Principezinho” em ucraniano para apoiar UNICEF

No dia em que passam exatamente três meses desde o início da ofensiva militar russa em solo ucraniano, no Porto, a Livraria Lello assina um protocolo com a UNICEF que visa ajudar as crianças vítimas da guerra na Ucrânia.

A iniciativa que é assinada esta terça-feira e prevê uma campanha solidária intitulada “Livraria Lello X UNICEF – READ FOR UKRAINE”. A angariação de verbas passa pela venda de uma tradução para ucraniano do livro “O Principezinho” de Saint-Exupéry.

“Por cada exemplar vendido, agora publicado em ucraniano, a Livraria Lello doa dez euros à UNICEF”, indica a livraria em comunicado. O livro que foi “traduzido, paginado e revisto por profissionais ucranianos” já está em pré-venda na página de internet da Livraria Lello.

O lançamento que contará com a presença da diretora executiva da UNICEF, Beatriz Imperatori, será conduzido pelo ator Pedro Granger, um “fã e colecionador deste clássico da literatura”, refere a Lello em comunicado.

Entre as personalidades do universo cultural que se associaram a esta campanha solidária estão também o escritor Valter Hugo Mãe, a atriz Sílvia Riso, e a cantora Mafalda Veiga que participaram na ação lançada nas redes sociais para ajudar a divulgar a iniciativa.

“O desafio #readforukraine consiste em ler um capítulo d’O Principezinho, partilhar o vídeo dessa leitura nas redes sociais, com a hashtag #readforukraine e a identificação da Livraria Lello, e nomear três outros amigos para fazerem o mesmo, contribuindo para fazer chegar a mais gente a informação sobre a campanha ‘Livraria Lello X UNICEF – READ FOR UKRAINE’”, explica a livraria no comunicado de divulgação da iniciativa.