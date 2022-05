Festival Literário de Bragança está de volta e com homenagem a Saramago

Depois de um interregno de dois anos, devido à pandemia, o Festival Literário de Bragança (FLB) regressa a terras transmontanas, de 25 a 28 de maio.

Organizado pela Câmara de Bragança e pela Academia de Letras de Trás-os-Montes, com a colaboração da Fundação José Saramago e com produção da Editorial Novembro, a 6.ª edição do FLB pretende ser uma homenagem a um dos maiores vultos da literatura em Portugal, José Saramago.

Bragança, a terra por onde passou, em 1979, e na qual redigiu alguns dos mais icónicos textos da “Viagem a Portugal”, evoca, assim, e homenageia a memória de um escritor intemporal.

Neste contexto, estão previstos diversos momentos e ações diferenciadas, que vão desde a apresentação de livros e exposições, a conversas e peças de teatro.

Destaca-se a presença, em Bragança, de Violante Saramago Matos e Ana Matos, filha e neta do reconhecido escritor. As duas estarão presentes na abertura oficial do VI Festival Literário de Bragança (FLB) e na inauguração da exposição “Abraço a Saramago” assinada por Violante, uma exposição intimista onde espelha o relacionamento entre pai e filha.

Luís Osório, ex-jornalista e escritor, será o moderador e o apresentador do livro “De Memórias nos Fazemos”, escrito pela filha de Saramago, Violante Saramago Matos, evento que decorrerá na Biblioteca Municipal de Bragança.

Para além dos encontros com os escritores e de outras manifestações culturais ligadas à imaginação e leitura, o programa do FLB contempla ainda duas encenações baseadas nas obras e pensamentos do Prémio Nobel.

Rui Ramos encena e interpreta um espetáculo literário, que sai da cidade para o meio rural, como forma de descentralizar a programação, proporcionando, assim, a possibilidade de atingir mais e novos públicos.

O Teatro Municipal de Bragança terá duas atuações do espetáculo “O Ano da Morte de Ricardo Reis”, obra de Saramago e que será apresentado às escolas e ao público em geral, de forma distinta.

O Festival Literário de Bragança prevê também, à margem das comemorações do centenário de Saramago, uma série de ações de divulgação e incentivo à literatura junto da comunidade, tanto no meio urbano, como rural.

Nesse âmbito, presença a assinalar é a de Gonçalo M. Tavares, escritor premiado em Portugal e no estrangeiro, que, em Bragança, além de diversos encontros com a comunidade (25 e 26 de maio), ministrará um breve curso de “Leitura e Imaginação” a dois momentos, um primeiro sujeito a inscrição, na Biblioteca Adriano Moreira, e outro de entrada livre, no Centro de Arte Contemporânea Graça Morais.

“O Escritor vai à Escola” é uma das muitas ações que decorrem nos agrupamentos de escolas com iniciativas exclusivas para alunos e professores.

Avelina Ferraz, responsável pela produção do evento, explica que “num claro apelo à literacia e ao interesse pela cultura e outras manifestações culturais, é importante levar estes elementos junto da comunidade escolar”.

“Adaptadas a cada idade, estas iniciativas são sempre muito bem acolhidas”, sublinha.

O Festival Literário de Bragança é um evento multidisciplinar com um programa inclusivo, desenhado para ser dirigido a toda a comunidade, explica a organização, destacando que “sendo a felicidade reconhecida pela UNESCO, como um direito fundamental”, o evento adotou também “esta forma de literacia com duas sessões de Risoterapia que Manuela Bulcão, escritora e terapeuta de yoga do riso vai levar aos estabelecimentos prisionais de Bragança e Izeda”.