Realizador Tiago Guedes apresenta "Restos do Vento" em Cannes

A passadeira vermelha e a escadaria do Festival de Cannes vão este sábado ser pisadas pelo realizador português Tiago Guedes e todo o elenco do filme “Restos do Vento”. O filme mergulha numa “tradição pagã numa vila do interior de Portugal” que deixou marcas num grupo de jovens adolescentes que se voltam a reencontrar 25 anos mais tarde.

Tiago Guedes, que é também autor de filmes como “A Herdade” e “Tristeza e Alegria na Vida das Girafas”, e da série de ficção “Glória”, a primeira produção portuguesa na plataforma Netflix, escreveu o argumento em conjunto com Tiago Rodrigues, o ex-diretor do Teatro Nacional D. Maria II.

No elenco, “Restos do Vento” é protagonizado pelos atores Albano Jerónimo, Nuno Lopes, Isabel Abreu, João Pedro Vaz, Gonçalo Waddington e Leonor Vasconcelos que também vão estar em Cannes este sábado.

Segundo a Leopardo Filmes, que produziu o filme, também subirão as escadarias de Cannes Maria João Pinho, e “os jovens atores Ivo Arroja, Afonso Laginha, Rui Pedro Silva Teixeira e Maria Abreu”. Em Cannes estão ainda presentes Tiago Rodrigues, o produtor Paulo Branco e a produtora executiva Ana Pinhão Moura.

“Dezasseis anos depois da última subida de um filme de um realizador português das célebres escadarias de Cannes (Juventude em Marcha, de Pedro Costa, em 2006), Portugal volta a ter um realizador a fazer a "montée des marches" do festival de Cannes por direito próprio, uma honra que, nos últimos quarenta anos, apenas tiveram Manoel de Oliveira (por diversas vezes) e, como referimos, Pedro Costa (uma vez)”, diz a Leopardo Filmes em comunicado.

“Restos do Vento”, produzido pela produtora de Paulo Branco, é o único filme português na Seleção Oficial de Cannes e terá estreia em Portugal a 22 de setembro. Depois, o filme tem estreia em França a 3 de novembro, onde será distribuído pela Alfama Films, que é também a vendedora internacional do filme.