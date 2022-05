Nem só de futebol vive o Museu do Futebol Clube do Porto

Com o Porto campeão, há mais motivos para visitar o Museu do Futebol Clube do Porto e não têm necessariamente que ver com futebol. O Espaço João Espregueira Mendes, dentro do museu, revela até 30 de setembro uma coleção de arte contemporânea privada que agora se dá a conhecer ao grande público.

“Este Mundo Não Nos Pertence” é uma mostra que reúne obras de arte do século XX, até à atualidade, que pertencem à coleção da ex-presidente da Fundação Calouste Gulbenkian, Isabel Mota e de Fernando Pereira.

Em entrevista ao Ensaio Geral, o curador Miguel von Hafe Pérez explica que “a ideia foi desde sempre dar visibilidade a coleções particulares e institucionais”, naquele espaço de exposições inaugurado em 2019.

“Nesta exposição as pessoas vão poder encontrar obras na transição do final do século XX e até aos dias de hoje, de artistas portugueses e internacionais”, indica o curador de arte. Von Hafe Pérez dá exemplos de obras de Helena Almeida, ou da dupla João Maria Gusmão e Pedro Paiva. A peça mais recente exposta, indica o curador, é uma obra de André Santana que data de 2018 e “representa os novos caminhos da escultura nacional”.