Tom Cruise recebe Palma de Ouro honorária surpresa em Cannes

O ator norte-americano Tom Cruise recebeu esta quarta-feira uma Palma de Ouro honorária surpresa na 75.º edição do Festival de Cannes, antes de ser exibido o seu novo filme “Top Gun: Maverick”, arrecadando um aplauso geral do público.

O festival de cinema fez de tudo para premiar o ator, de 59 anos, homenageando-o com uma rara entrevista no palco e uma passagem no tapete vermelho com um sobrevoo de jatos com fumo colorido, além da Palma de Ouro.

O prémio foi anunciado pelo presidente do festival, Pierre Lescure, tendo sido já entregues cerca de 15 galardões honorários.

Há três décadas que Tom Cruise não participava no festival.

“Ele é dedicado ao cinema”, declarou o diretor artístico Thierry Fremaux.

As boas-vindas entusiásticas ao artista pareciam, de certa forma, a receção de herói de ação que surgiu para salvar o dia, segundo a agência de notícias AP.

“Faço filmes para tela grande”, disse, Tom Cruise, sob aplausos, numa entrevista no palco do Teatro Debussy de Cannes (França).

A estreia europeia de “Top Gun: Maverick”, dirigido por Joseph Kosinski e produzido por Jerry Bruckheimer, trouxe um conjunto de atores ao Festival de Cannes, que começou na terça-feira e que termina no dia 28 de maio. Entre os presentes estavam Viola Davis, Dakota Fanning, Omar Sy e Eva Longoria – junto com as estrelas de “Top Gun: Maverick” Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm e Glen Powell.

A escala de “Top Gun: Maverick” em Cannes faz parte uma turnê mundial do filme antes de estrear nos cinemas em 27 de maio.

A nova película de Tom Cruise tem estreia marcada para Portugal em 26 de maio.