Documentário "Vieirarpad" de João Mário Grilo estreia-se em junho

As cartas são, assim, uma "porta de entrada para a vida e imaginário dos dois artistas, essência da sua visão plástica do mundo".

João Mário Grilo fez este documentário a convite da Fundação Arpad Szenes - Vieira da Silva, na sequência de uma exposição intitulada "Escrita Íntima" e da edição de um livro com o mesmo título, em 2014, que reuniu a correspondência particular entre os dois artistas entre 1932 e 1961.

O filme, que integrou em 2021 o festival IndieLisboa, também tem exibição assegurada este mês no Brasil, país coprodutor, e em Marselha, no âmbito da Temporada Cruzada Portugal-França.

O documentário "Vieirarpad", do realizador português João Mário Grilo, a partir da correspondência do casal de artistas Maria Helena Vieira da Silva e Arpad Szènes, estreia-se a 2 de junho nos cinemas portugueses, revelou a produtora.

O filme, com imagens captadas em Portugal, França e Brasil, conta com depoimentos, entre outros, do galerista Jean-François Jaeger, da museóloga Raquel Henriques da Silva e da diretora do Museu Arpad Szènes-Vieira da Silva, Marina Bairrão Ruivo.

A leitura de excertos das cartas conta com a interpretação de Luís Lucas, Suzana Borges e Fernanda Lapa.

"Vieirarpad" é uma produção da ZulFilmes, pelo produtor Fernando Centeio, com quem João Mário Grilo já tinha feito o filme "O tapete voador" (2008).

De acordo com a produtora, o filme tem exibição assegurada em cerca de 20 salas portuguesas, entre o circuito comercial, cineclubes, auditórios e cineteatros.

No Brasil, o filme será distribuído a partir de 9 de junho em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Em França, o filme estará a partir de 10 de junho no Cinéma Variétés, em Marselha, e ficará em exibição durante a exposição retrospetiva "L"oeil du labyrinthe", dedicada a Maria Helena Vieira da Silva, no Musée Cantini, entre junho e outubro.

Também em junho, a par de "VIEIRARPAD", João Mário Grilo estreará, no dia 16, o filme "Campo de Sangue", inspirado no romance de estreia de Dulce Maria Cardoso.