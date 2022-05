Coreógrafa grega leva solo ao CCB onde encarna várias mulheres

É Kat Válastur quem diz que todo o seu trabalho se “relaciona com questões de identidade” e a coreografia que traz a Lisboa não é exceção. Esta sexta-feira e sábado apresenta no palco do Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, a sua mais recente criação. "Eye, Lash!" é um solo em que a bailarina e coreógrafa de origem grega se desmultiplica em várias personagens.

Depois da estreia em Berlim, a cidade alemã para onde foi estudar e acabou a residir, Kat Válastur mostra em Portugal a segunda etapa deste espetáculo.

"Eye, Lash!" enche o palco do Grande Auditório do CCB com uma “paisagem encantada composta por flores, telhas de metal e água”.

É sobre este chão que Kat Válastur dança e “encarna vários arquétipos e personas femininas”. A artista que responde aos problemas do mundo com perguntas e que diz que se deixa “guiar pela imaginação”, veste vários fatos nesta performance.