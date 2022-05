Territórios do Côa lançam rota de turismo literário inspirada em Saramago

A Associação de Desenvolvimento Regional Territórios do Côa vai lançar este ano uma rota turístico-literária inspirada na obra de José Saramago “Viagem do Elefante”, que poderá ser alargada ao estrangeiro.

“Este ano tem que estar concluída a rota, inclusivamente temos uma iniciativa para final de setembro, início de outubro, com a Fundação José Saramago, que é, precisamente, repetir a viagem de ligação de Lisboa até Castelo Rodrigo”, disse a coordenadora da associação, Dulcineia Catarina Moura.

A responsável falava aos jornalistas na Aldeia Histórica de Castelo Rodrigo, no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo, distrito da Guarda, onde esta quarta-feira decorreu a apresentação do passeio todo-o-terreno Off Road Caminho de Salomão, que o Clube Escape Livre da Guarda vai realizar em junho, também baseado na obra de José Saramago “A Viagem do Elefante”.

Dulcineia Catarina Moura adiantou que, neste momento, está a ser definida “toda a arquitetura tecnológica” do projeto, incluindo o ‘site’ que vai “alimentar a aplicação para dispositivos móveis”.

Indicou que também já foram identificados os “pontos de interesse” existentes no terreno, em diálogo com os municípios, e estão a ser mobilizados os agentes responsáveis pela oferta turística.

“É um trabalho que está a ser feito, que leva o seu tempo, mas estamos em crer que, em finais e inícios de julho, já estamos em condições de mostrar alguns resultados”, disse.

Explicou que o visitante terá disponibilidade de “descarregar” a informação disponibilizada, em suporte bilingue, e depois percorrerá a rota que começa em Lisboa e termina no concelho de Figueira de Castelo Rodrigo.

A responsável adiantou que pretende ter o trabalho concluído “o quanto antes”, pelo interesse já manifestado pelas pessoas que conhecem o projeto, incluindo espanhóis que perguntam: “Quando é que vocês têm a rota?”.

Dulcineia Catarina Moura adiantou que “conta com a ajuda” dos parceiros para interceder junto da entidade financiadora do projeto, o Turismo de Portugal, para que a futura Rota Turística Literária seja internacionalizada.

“É uma possibilidade internacionalizarmos a rota e dar o destino final ao [elefante] Salomão que, afinal, foi a Viena de Áustria”, admitiu.

Por outro lado, a Territórios do Côa prevê alargar a aposta de turismo literário a outros autores e pensadores com ligações ao território como Agostinho da Silva (Barca d’Alva, Figueira de Castelo Rodrigo), Camilo Castelo Branco (Pinhel), Guerra Junqueiro (Freixo de Espada a Cinta) e Eduardo Lourenço (São Pedro do Rio Seco, Almeida), entre outros.

“Temos muitos autores, temos muitos pensadores e temos muita produção literária também associada a este território”, disse.

O projeto Viagem do Elefante - Rota Turística Literária da Associação de Desenvolvimento Regional Territórios do Côa tem como parceiros, entre outras entidades, os municípios do Fundão, Belmonte, Sabugal, Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo e Lisboa e a Fundação José Saramago.

O projeto é apoiado pela Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior.

Em 2013 a mesma associação lançou o guia "Caminho de Salomão - Rota Portuguesa no Vale do Côa", que foi inspirado na obra literária de Saramago que traça o périplo da viagem do elefante Salomão pela região do vale do Côa, a caminho de Viena, com passagem por Sortelha (Sabugal), Cidadelhe (Pinhel) e Castelo Rodrigo (Figueira de Castelo Rodrigo).